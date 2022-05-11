KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI - Haberler

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KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da evinde kaçak tabanca imal ettiği öne sürülen Mehmet S. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

AKSARAY'da evinde kaçak tabanca imal ettiği öne sürülen Mehmet S. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 14 tabancaya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde oturan Mehmet S.'nin evinin silah imalathanesine dönüştürdüğü bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, yaptığı araştırma sonucu dün operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet. S 'nin evinin alt katına kurduğu atölye de kaçak tabanca imal ettiği belirlendi. Mehmet S., gözaltına alınırken, 14 adet tabanca ve tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçlere el konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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