Kaçak Rehberlik Denetiminde Saldırıya Uğrayan Başkan Şikayetçi Oldu

Ankara Turist Rehberleri Odası (ANRO) Başkanı Birsen Bulan, kaçak rehberlik faaliyetine ilişkin denetleme sırasında saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında acente sahibinin de bulunduğu 4 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Bulan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, 24 Mayıs'ta Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında kamu kurumu niteliğindeki Ankara Turist Rehberleri Odasının seçilmiş başkanı olarak yasal denetim yaptığını aktardı.

Kaçak rehberlik faaliyetine ilişkin gelen ihbar üzerine Ulus'ta yürüttüğü denetim sırasında fiziki saldırıya uğradığını iddia eden Bulan, sonrasında da telefon ve mesaj yoluyla ağır tehditlere maruz kaldığını öne sürdü.

Bulan, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Şahsım, yalnızca yasal görevimi yerine getirirken hedef alınmış, bu saldırı doğrudan kamusal otoriteye ve mesleki denetime karşı yapılmıştır. Olay sadece bireysel değil, kamuya, yasaya ve görevli bir kamu mensubuna karşı çoklu ve planlı bir suç eylemidir. Rutin turizm denetimlerimi ifa ettiğim sırada şahsıma karşı organize şekilde gerçekleştirilen tehdit, hakaret, fiili saldırı, kamu görevlisine direnme ve kasten yaralama suçlarına ilişkin olarak, cezai soruşturma başlatılmasını talep ederim."

Bulan, kendisine fiziki müdahalede bulunan ve hakaret eden 4 şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu bildirdi.