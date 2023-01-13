Kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi Güncel Haberler İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 2863 oto yedek parçası bulundu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 2863 oto yedek parçası bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit ve gümrük kaçağı oto yedek parçaları getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Kemalpaşa ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aramada hava filtresi, yağ filtresi ve oto aksesuardan oluşan toplam 2863 parça oto yedek parçaları bulundu. Parçaların yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edildi. Araçta bulunan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.