Kaçak Organ Nakli İçin Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 2 Kadın Şüpheli Suçüstü Yakalandı

İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sahte evrakla kuzen gibi gösterildiği ve organ nakli için 232 bin lirayı bulan bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan uyruklu Dobromıra Krasımırova Koleva ve Mılena Tınkova Yardanoba isimli kişilerin 26 Temmuz'da böbrek nakli için İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdukları tespit edildi. Apostilli (resmi onaylı) evraklarla kendilerini kuzen olarak tanıtan şüpheliler hakkında başlatılan incelemelerde; aslında kuzen olmadıkları, ellerindeki evrakların sahte onaylı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, akraba olmayan söz konusu iki kişinin para karşılığı böbrek naklinde anlaştıkları tespit edildi. Bulgaristan'da bulunan Georgı Angelov Petkov isimli bir kişinin de şüphelilerin anlaşmasında ve sahte evrakların apostillenmesinde aracılık ettiği anlaşıldı.

GERÇEK ETİK KULUNDA ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Petkov isimli aracı, böbreğe ihtiyacı olan Koleva isimli kadına Bulgaristan'da bir hastanede ulaştı. Uygun donör bulma ve nakil konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen şüpheli, kadınla 62 bin liraya denk gelen 7 bin leva karşılığında anlaştı. Petkov, daha sonra nakil için Yardanoba isimli Bulgaristan vatandaşı bir başka kadınla 25 bin Leva'ya anlaştı. Böbrek nakli için sahte evrak düzenlendi. Kadınlar, Bulgaristan resmi makamlarından alınmış gibi gösterilen evrakla kuzen gibi gösterildi. Koleva ve Yardanoba isimli kadınlar böbrek nakli için Türkiye'ye geldi. Sahte belgelerle İstanbul'da özel bir hastaneden randevu alındı. Gerçek ise etik kurulunda ortaya çıktı.

Hastane ve polis iş birliği yaptı. Muayene esnasında operasyon yapıldı. Bulgaristan vatandaşı kadınlar suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı.