Kaçak ocakta göçük altında kalan maden işçisinin eşi adalet arıyor

Zonguldak'ta kaçak bir ocakta meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Uğur Bıyıklı'nın eşi Berna Bıyıklı, eşinin adaletini aramak için mücadele ediyor. Berna Bıyıklı, eşinin kaçak ocakta çalışmak zorunda kaldığını ve doğumdan sonra sigortalı işe gireceğini söyledi. Ancak kazadan önceki günlerde eşinin moralinin bozuk olduğunu belirtti. Berna Bıyıklı, olayın soruşturulmasını ve adaletin sağlanmasını istiyor.

ZONGULDAK'ta, kaçak ocakta göçük altında kalıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden maden işçisi Uğur Bıyıklı'nın (33) 9 aylık hamile eşi Berna Bıyıklı (28), "Kaçak ocakta çalışmaya mecbur kaldı. Doğumdan sonra sigortalı işe girecekti, 'Doğuma kadar çalışayım, cebimizde para olsun' dedi. Bazen bin, bazen 2 bin lira alıyordu, bazen hiç almıyordu" dedi.

Bağlık Mahallesi'nde 21 Haziran günü ruhsatsız işletilen B.Ö.'ye ait kömür ocağında meydana gelen göçükte Uğur Bıyıklı yaralandı. Yaralı madenciyi arkadaşları dışarı çıkarıp Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bıyıklı, kurtarılamadı. Bıyıklı'nın cenazesi, 26 Haziran'da Kırat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kömür madeninin sahibi olduğu iddia edilen B.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

"Bu konuda soruşturma yapılmasını istiyorum. Avukatımız da bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ben de büyüklerimizden bu konuya el atmalarını istiyorum. Benim eşim devlet memuru değildi, doktor, mühendis, asker değildi ama benim eşim sonuçta şehit oldu. Bir emekçiydi. Ekmek parasını taştan kazanıyordu, çocuğu için. İlk kez baba olacaktı, çok istiyordu. Çocuğunu göremedi. Benim hiçbir sosyal güvencem yok, çocuğumun geleceği sağlansın en azından. Biz birbirimizi çok seviyorduk, benim acım hiçbir zaman dinmeyecek. Ben onu çok seviyorum."