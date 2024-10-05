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Kaçak Midye Avına 26 Bin Lira Ceza

Kaçak Midye Avına 26 Bin Lira Ceza
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Üsküdar'da yasak yolla midye avlayan bir kişiye 26 bin 242 lira ceza kesildi. Operasyon sırasında 80 çuval midye de ele geçirildi.

Üsküdar'da kaçak midye avlayan kişiye 26 bin 242 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Kuzguncuk sahilinde yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yüklenip taşınacağını belirledi.

Operasyonda, şüpheli A.Ö. yakalandı, 80 çuval kaçak midye muhafaza altına alındı. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için yeniden denize bırakıldı.

Şüpheliye toplam 26 bin 242 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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