Kaçak Mallar Operasyonu: 15 Gözaltı, 9 Tutuklama

İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda, tasfiye edilmek üzere depolanan kaçak malları usulsüz şekilde piyasaya sürerek gelir elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, tasfiye edilmek üzere depolanan kaçak malların usulsüz şekilde piyasaya sürülerek gelir elde edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bayrampaşa Belediyesi'nde görev yapan kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul ve Kocaeli'nde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ile taşınmazlarla birlikte toplam değeri yaklaşık 20 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.