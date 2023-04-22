Kaçak kömür ocaklarına baskını para karşılığı önceden haber veren 12 sanığa hapis cezası

ZONGULDAK'ta, kaçak kömür ocaklarına yapılacak baskınları rüşvet alıp önceden haber vererek önlem alınmasının sağlandığı gerekçesiyle açılan dava, 9 yıl sonra sonuçlandı. 5'i Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı, 5'i orman muhafaza memuru, 5'i ruhsatsız ocak işletmecisi, 1'i polis olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 3 kişi için beraat, 1 sanık öldüğü için düşme kararı verildi. Tutuksuz yargılanan 12 sanık, 'rüşvet alma-verme, görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan toplam 38 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Asma Mahallesi'nde 2014 yılında işlettiği kaçak kömür ocağı imha edilen kişi, polis merkezine giderek kendi ocağının yakınlarında bulunan ocaklara işlem yapılmadığını, ocak sahiplerinin, polis ve orman muhafaza memurlarına ruhsatsız işletilen ocaklara işlem yapılmaması için rüşvet verdiğini iddia etti. İhbarcı, bir kaçak ocak sahibinin, polis memuru M.D. ile irtibat sağlayıp, diğer ocak sahiplerini uyardığını, ocak sahiplerinin de M.D. ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışanlara para verdiklerini söyledi. İhbar üzerine yürütülen soruşturmayla, 16 sanık hakkında 'rüşvet alma-verme, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, suçluyu kayırma suçlarından dava açıldı.

Haklarında hapis kararı verilen sanıkların cezasının karar kesinleştikten sonra uygulanacağı ve savcılığın beraatlere itiraz ettiği öğrenildi.