Kaçak Kazıdan Yangına Sebep Oldukları İddiasıyla Dava Açılan 5 Sanık Tahliye Edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla haklarında, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "olası kastla orman yakma" suçlamasıyla dava açılan 5 sanık tahliye edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş. (20) ile taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık A.A.Ş, orman yangınının çıktığı bölgede ikamet ettiğini belirterek, "Hafta sonu gidip kazı yapmaya çalıştık. Arkadaşım astım atağı geçirdi. Biz müdahale edemedik. Sonra babası geldi ve biz o bölgeden ayrıldık. Arkadaşlarımla olay yerine söndürmeye yardım etmek için gittik. Patlayıcı madde kullanmadım. Delici aletle kazmaya çalıştık. Biz ayrıldıktan 2 saat sonra yangın çıktı. Ormanlık alan kazılan bölgenin üstü." ifadelerini kullandı.

Sanık A.Ş. de sosyal medyadan kazı yapıldığını görünce merak edip kazı için olay yerine gittiklerini, başarılı olamayınca da bölgeden ayrıldıklarını savunarak, "Bölgede yangını görünce biz jandarmaya gidip 'biz yapmadık' diye açıkladık." diye konuştu.

Sanık V.T. de cahillik yapıp kazı amaçlı bölgeye gittiklerini, yangınla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Sanık E.K. ise yanlarında sadece kazı aletlerinin olduğunu, rahatsızlanması üzerine babasının ilaç getirdiğini ve bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Avukatlarını savunmalarının ardından, cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliye edilmesine karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisinde, 10 Mayıs'ta define aramak için kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çukur tespit etmişti.

Sanıkların kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç gereçleri hafif ticari araca yükledikleri anlar, güvenlik kamerası kayıtlarında yer almıştı.

Yangında, 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacı zarar görmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, A.Ş, V.T, E.K, A.A.Ş. ve A.Ş. hakkında "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "olası kastla orman yakma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.