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Kaçak kazıda bulduğu mezar steli ile yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kaçak kazıda bulduğu mezar steli ile yakalandı

KİLİS'te, kaçak kazı yaparken jandarmanın yakaladığı S.Ç.'nin bulduğu, Roma dönemine ait mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KİLİS'te, kaçak kazı yaparken jandarmanın yakaladığı S.Ç.'nin bulduğu, Roma dönemine ait mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tamburalı köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kazı yapan Ş.C.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ş.C.'nin kazılarda çıkardığı belirlenen, Roma dönemine ait mezar steline de el koyuldu. Mezar steli, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ş.C. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Müze, Roma, Güncel, Haberler

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