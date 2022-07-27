Kaçak kazı yapılan Roma dönemi kaya mezarda 27 iskelet bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kaçak kazı yapılan kaya mezarda 1600 yıllık, insana ait olduğu değerlendirilen 27 iskelet bulundu.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenli köyü kırsalında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazının yapıldığı kaya mezarı fark edince, durumu müze müdürlüğüne bildirdi. Ekipler yaptığı incelemede kaya mezarın Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Alandaki inceleme sonrası gerçekleştirilen kazılarda insana ait olduğu değerlendirilen 27 iskelete rastlandı. Çalışmaların devam ettiği alanda ayrıca 3 kırık gözyaşı şişesi de bulundu. Yetkililer, kaya mezarın 1600 yıllık olduğunu belirtirken, iskelet ve gözyaşı şişeleri incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.