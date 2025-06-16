Kaçak Kazı Yapan 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Kaçak Kazı Yapan 8 Zanlı Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi.

Ekipler, ekskavatörle kazı yapan 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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