Kaçak Kazı Yapan 8 Zanlı Gözaltına Alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledi.
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi.
Ekipler, ekskavatörle kazı yapan 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel