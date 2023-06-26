Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalanırken, 1 adet tabanca ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

- Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalanırken, 1 adet tabanca ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi Çalkara Mahallesi Bağlar Mevkii'nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgede şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmada, kaçak kazı yapan İ.O., N.B., H.A., Y.A. ve M.P. isimli şahıslar, suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait araçta yapılan aramada, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde 4 adet dolu mermi, 1 adet jeneratör, 1 adet beton kırıcı, 1 adet taşlama spiral, 1 adet somun sıkma makinesi, 1 adet beton delici, 1 adet spiral taşı, 2 adet beton kırıcı ucu, 3 adet batarya, 1 adet batarya şarj bloğu, 3 metre uzatma kablosu, 3 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet manivela, 1 adet balta ve 1 adet çekiç ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan İ.O., N.B., H.A., Y.A. ve M.P. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.