Kaçak Kazı Operasyonunda 14 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmış, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçirilmişti.