Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, kaçak kazı ihbarı üzerine 1700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde tapınma alanı ve 20 metrelik tünel bulunuyor.

Kaçak kazı ihbarıyla 1700 yıllık kaya mezarı bulundu

Bu güne kadar mezar yapısı itibariyle rastlanılmayan 1700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı

Mezar içerisinde tapınma alanı ve 20 metrelik tünel yer alıyor

ADIYAMAN - Kaçak kazı ihbarı üzerine, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, bu güne kadar rastlanılmayan tarihi bir mezar yapısı ortaya çıktı.

Adıyaman'da Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 1700 yıllık Roma Dönemine ait farklı bir kaya mezarı bulundu. Müze Müdürlüğü'ne Adıyaman merkez Petrol Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, kapı giriş kısmı kazılan mezarda kazı çalışması başlattı. Yaklaşık üç hafta süren kazılarda 8 basamaklı merdivenle inilen mezar oda içerisinde 5 adet niş mezar (arcosolium) ve bu mezarların sağında ve solunda 10 adet sütün bezemeleri bulundu.

Tapınma alanı var

Kaya mezarı diğerlerinden farklı kılan özelliği ise, mezar odasının kuzeyinde ikinci bir kapısının olduğu, burada bir tapınma alanı olduğu ve yine aynı yöne doğru yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir tünel yapısı tespit edildi. Mezar yapısının üzerine 4 metre yüksekliğinde, 30 metre eninde toprak yapı yığılarak Tümülüs görüntüsü verildiği ve mezarın önemli bir aileye ait olduğu düşünülüyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman Müzesine gelen kaçak kazı ihbarıyla Petrol Mahallesine gelerek incelemelerde bulunduk. Buraya geldiğimizde kaya mezarın bir kapısının açıldığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık. Bu kazı çalışmalarına başlayınca yaklaşık 8 basamakla inilen bir dromos (giriş koridoru), kireç taşından yapılmış bir oda mezarı tespit ettik. Bu 5 oda mezarı içerisinde ise 5 niş mezar (arcosolium) olduğunu gördük. Bu niş mezarların kenarında 10 adet sütün bezemesi var. Kuzeydeki niş mezarda ikinci bir kapının tekrar açılarak orada bir tapınma alanı yapılmış. Bu tapınma alanının hemen kuzeyine doğru ise yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir tünel var. Dış görünümüne baktığımızda ise yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprağın yığılarak Tümülüs görüntüsü verilmiş. Adıyaman merkezde Perre Antik Kent, Turuş Kaya Mezarlarından daha farklı bir mezar gördük. M.S. 3. Yüzyıla ait 1700 yıllık bu kaya mezarın önemli bir kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük kazı çalışmamızın sonuna geldik. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.