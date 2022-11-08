Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü

EDİRNE'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde, Bulgaristan'a kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenler ile ülke sınır görevlileri arasındaki çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov (30), açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

EDİRNE'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır bölgesinde, Bulgaristan'a kaçak geçiş yapmak isteyen göçmenler ile ülke sınır görevlileri arasındaki çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov (30), açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile görüştüğünü belirterek, "Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyünün karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınır kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup göçmen, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kaçak göçmenler, kendilerini fark eden sınır görevlilerine ateş açtı. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Bıçvarov, hayatını kaybetti. Bulgar görevlilerin de göçmenlere ateş açtığı iddia edilirken, kaçakların yakalanamadığı belirtildi.

Olayın ardından Edirne'de güvenlik güçleri, bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.