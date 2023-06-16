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Kaçak göçmenlerle alıkonulan Galata Seaways gemisi Fransa seferini tamamladıktan sonra Yalova'ya döndü

Kaçak göçmenlerle alıkonulan Galata Seaways gemisi Fransa seferini tamamladıktan sonra Yalova'ya döndü

Güncel Haberler

Yalova'dan hareket ettikten sonra kaçak göçmenler tarafında alıkonulmak istenen ve İtalya'da düzenlenen operasyon sonucu kurtarılan Türk bayraklı Galata Seaways kargo gemisi, Fransa seferini tamamladıktan sonra yeniden Yalova'ya döndü. Gemideki kaçak yolcular yakalanırken gemi daha sonra Fransa'ya giderek seferini tamamlamıştı.

Yalova'dan hareket ettikten sonra kaçak göçmenler tarafında alıkonulmak istenen ve İtalya'da düzenlenen operasyon sonucu kurtarılan Türk bayraklı Galata Seaways kargo gemisi, Fransa seferini tamamladıktan sonra yeniden Yalova'ya döndü.

Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Galata Seaways gemisindeki 15 kaçak göçmen nedeniyle İtalyan güvenlik güçleri gemiye operasyon düzenlemişti. Gemideki kaçak yolcular yakalanırken gemi daha sonra Fransa'ya giderek seferini tamamlamıştı. 7 günün ardından Galata Seaways yeniden Yalova Ro-Ro Limanı'na gelerek iskeleye yanaştı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtalya Fransa Yalova Güncel Haberler

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