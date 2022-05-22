Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada - Haberler

TÜRKİYE genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin aldığı önlemler ve faaliyetleri Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal tarafından anlatıldı. Türkiye genelinde jandarma tarafından yılbaşından 19 Mayıs 2022'ye kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63'ünün doğu ve güneydoğu sınır illerinde, yüzde 37'lik oranın ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandığı belirtildi. Göçmenlerin çeşitli tarihlerde sınırdan ve denizden kaçak geçerken insansız hava araçları ile takip edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal, ülke genelinde ve özellikle sınır illerindeki kaçak göçmenler ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları, alınan tedbirleri ve jandarmanın sorumluluk alanındaki faaliyetleri, düzenlenen toplantıda anlattı. Etkili sınır güvenlik tedbirleri kapsamında sınır boyunca yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan fiziksel engelleme sistemiyle görüntüleme, gözetleme ve uzaktan algılamaya yönelik, son teknoloji sistemler kullanılıyor. Fiziki sistemler çerçevesinde şu ana kadar; sınır hattında bin 28 kilometre güvenlik duvarı örüldü, sınırın 913 kilometresi aydınlatıldı, 293 kilometresi kamera ve algılayıcılar, 341 adet elektro-optik kule ve 284 termal kamera yerleştirildi. Türkiye genelinde, 1 Ocak ile 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında 41 bin 119, bu yıl aynı tarihlerde ise 86 bin 145 düzensiz göçmen yakalandı. Yine 1 Ocak-19 Mayıs 2021 tarihi arasında 2 bin 415, yine bu yıl aynı tarihlerde ise toplam 3 bin 220 organizatör yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yabancıların anlık parmak izi sorgulaması da yapılabiliyor. . Bu kapsamda 5 milyon 656 bin 995 yabancının parmak izi sisteme alınırken, yabancıların karıştığı 384 faili meçhul olay aydınlatıldı, 355 suçlu yakalandı. Kaçak göçmenlerin çeşitli tarihlerde Van-İran sınır hattından ülkeye girmeye çalışırken, jandarma ekipleri tarafından yakalandıkları anlar ile İzmir'den teknelerle Ege Denizi'ne açılmak isteyen göçmenlerin jandarma ekiplerince yakalandığı anlar insansız hava arçaları ile görüntülendi.

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