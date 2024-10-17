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Kaçak Göçmen Taşıyan Organizasyon Çökertildi

Kaçak Göçmen Taşıyan Organizasyon Çökertildi
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 79 kaçak göçmeni yelkenli tekne ile taşıyan Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı. Sahil Güvenlik, şüphe üzerine durdurduğu tekneye el koyarak göçmenleri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 79 kaçak göçmeni yelkenli tekne ile taşıyan Moldova uyruklu 2 organizatör, tutuklandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de Kabatepe açıklarında şüphe üzerine bir yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan kontrolde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Yelkenli tekneye el konulurken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve G.G. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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