'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış

ANKARA merkezli 8 ilde, 'Kaçak Gelinler' adıyla düzenlenen polis operasyonunda 20 kişiyi evlenme vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 9'u kadın 18 kişilik çetenin, Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'yı da 160 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Emine A.'nın, evlenme vaadinde bulunduğu Sarpkaya ile 1 gece aynı evde kaldıktan sonra para ve altınları alıp kaçtığı belirlendi. Sarpkaya, "Yaklaşık 20 senelik birikimim gitti" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren örgütün evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Kurulan özel ekip, örgüt üyelerini takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı 'Kaçak Gelinler' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı. Çetenin özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı belirlendi. Örgütün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla tanıştırdıkları ve evlenme vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Çete üyelerinin Türk örf, adet ve geleneklerine sözde uygun hareket ettikleri; örgüt üyesi kadınları istemek için gelen mağdurlara kendilerini gelinin yakınları olarak tanıttıkları belirlendi. Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı saptandı.

Evinde yaklaşık 100 bin liralık altınının olduğunu söyleyen Sarpkaya, "Ben onları dişimden, etimden artırdığım paralarla yapmıştım. Yaklaşık 20 senede onları biriktirdim. Bütün birikimim gitti. Bunun üstüne bir de beni yaklaşık 60 bin liralık borca soktular. Benim babamın elini de öptü, babam da geldi zaten kadını istemeye. Sevgililik süreci gibi bir durum olmadı. Ben sadece evlenmek istiyordum. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanlara güvenim kalmadı, güvenim sıfır artık. Ben sonuna kadar onlardan şikayetçi olacağım. Ben onların ceza almasını istiyorum, adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel