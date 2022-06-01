KAÇAK ELEKTRONİK SİGARAYLA YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARAYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma 50 bin lira değerinde kaçak elektronik sigarayı poşetle taşıyan H.Y.D.'yi yakalandı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma 50 bin lira değerinde kaçak elektronik sigarayı poşetle taşıyan H.Y.D.'yi yakalandı.

Aksu'da kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kundu mahallesinde yaşayan H.Y.D.'nin kaçak elektronik sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, takip ettikleri şüpheliyi sokakta elinde poşetle yürürken yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve poşetlerde yapılan aramada ülkeye sokulması yasak olan 3 karton kutu içerisinde toplam 100 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigaraların değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli H.Y.D. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Sigara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title