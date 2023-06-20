Kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 6 bin 500 paket ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan elektronik sigara tütününü piyasaya sürmeye hazırlananlara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Sivas Havalimanlarında eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Sivas Havalimanlarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak yollarla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek piyasaya sürülmesi planlanan 6 bin 500 adet elektronik sigara tütünü ele geçirdi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kırgızistan'dan Türkiye'ye geleceği belirlenen iki şahıs takibe alındı. Şahısların beraberindeki kaçak eşyayı İstanbul aktarmalı uçuşla Sivas'a getirip piyasaya süreceği bilgisi edinildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan şüphelilerin x-ray taramasından geçirilen valizlerinde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Durum, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda sorumlu ekiplere bildirildi. Şüpheli şahıslar Sivas'a giden aktarma uçuşuna devam etti.

ŞÜPHELİLER SİVAS HAVALİMANI'NDA DURDURULDU

BİR KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında kaçak elektronik sigara tütünlerinin Türkiye'de dağıtımını yapacak kuryenin yanı sıra, söz konusu kaçakçılık girişimine dahil olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi de ekipler tarafından yakalandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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