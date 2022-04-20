Kaçak Beton Dökümüne Geçit Yok

MANİSA (Bültenler) - Yapılan denetimlerde güzergâh izni verilmekte olup, izinsiz yapılara beton temin edilmesinin de önüne geçiliyor.

Manisa Valiliği Kaçak Yapılaşmalarla Mücadele ve Yıkım Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından beton mikserlere yönelik denetimde bulunuluyor. Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Valiliğinin kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışması kapsamında başlatılan uygulamada beton mikserlerine yönelik denetimde bulunuyoruz. Kaçak beton dökümünün önlenmesi amacıyla, trafik zabıta ekiplerimiz tarafından bu çalışmalar yürütülmeye devam edecek" dedi.

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