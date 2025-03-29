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Kaçak Avlanan Kalkan Balıkları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

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Sinop'ta sahil güvenlik ekipleri tarafından el konulan 200 kalkan balığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin ardından balıklar, Kaymakamlık aracılığıyla köylere ulaştırıldı.

Sinop'ta kaçak avlanan ve Sahil Güvenlik ekiplerince el konulan 200 kalkan balığı kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara dağıtıldı.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde bir balıkçı teknesinde ele geçirilen balıklar, gerekli işlemlerin ardından Erfelek Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Yasa dışı avlanan kalkan balıkların bir kısmı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Balıkların bir bölümü ise vakıf çalışanları ve jandarma ekiplerince ilçenin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel
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