Van'da kaçak avlanan 350 kilo inci kefali ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kaçak avlanan 350 kilo inci kefali ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:

Van'da kaçak avlanılan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanılan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekiplerince Van Gölü Feribot İskelesi civarında yapılan denetimlerde kaçak avlanan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Ekipler, 2 metre uzunluğunda şişme bot ve 300 metre germe ağa da el koydu.

AA / Necat Hazar - Güncel

Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title