Kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi BAKIRKÖY Florya-Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesine el konuldu. BAKIRKÖY Florya- Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak avlanan 1,5 ton kara midyesine el konuldu. Canlılığını koruduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği'nin katılımıyla Küçükçekmece Bakırköy Florya-Yeşilköy ve Menekşe sahilinde kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde yasadışı avlanan 1,5 ton kara midyesi ele geçirildi.Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, toplam 14 bin 854 TL idari para cezası uygulandı. Canlılığını koruyan 1.5 ton kara midyesi denize bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Balıkçılık İstanbul Yeşilköy Güncel Haberler

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