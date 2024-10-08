Kaçak Avcılığa Cezalar Kesildi
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Kaçak avcılıkta kullanılan tüfekler ise muhafaza altına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten idari para cezası uyguladı.
Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tüfek ise muhafaza altına alındı.