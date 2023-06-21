Van'da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra rehabilitasyonları yapılan keklikler doğaya bırakıldı.

Kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya geri bırakıldı

VAN Van'da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra rehabilitasyonları yapılan keklikler doğaya bırakıldı.

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kınalı keklikler, rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kınalı keklikler, buradaki rehabilitasyonlarının ardından tekrar doğal alanlarına bırakıldı.

Öte yandan Van'da değişik tarihlerde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan Balaban, Saksağan ve Kaya Güvercini, görevliler tarafından doğaya bırakıldı.