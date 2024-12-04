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Kaçak Avcıların Tüfekleri ve Traktörü İhalede Satıldı: 216 Bin Lira Gelir Elde Edildi

Kaçak Avcıların Tüfekleri ve Traktörü İhalede Satıldı: 216 Bin Lira Gelir Elde Edildi
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Isparta'da yapılan denetimlerde el konulan 43 yarı otomatik av tüfeği ve bir traktör, ihaleyle satılarak toplam 216 bin lira gelir sağlandı. İhaleye katılan besici, uygun fiyatla silah satın aldığını belirtti.

ISPARTA'da kaçak avcıların el konulan tüfekleri ve traktörün ihaleyle satışından 216 bin lira gelir elde edildi.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde av kabahati oluşturan ve mülkiyeti kamuya geçirilen 43 yarı otomatik av tüfeği, traktör ile motosiklet açık teklif usulüyle satışa çıkarıldı. İhalede en yüksek fiyatı verenler tüfeklerin sahibi oldu. Bu yıl ilk defa yapılan ihalede 27 tüfek ile 1 traktörün satışından 216 bin lira gelir elde edildi.

İhalede 7 bin liradan satışa çıkarılan Franchi marka yarı otomatik av tüfeği en yüksek fiyata alıcı bulan tüfek oldu. 16 bin liraya satılan tüfeğin yanı sıra ihalede kaçak avcıların el konulan traktörü de 123 bin liraya satıldı. İhaleye katılan Mustafa Vural, Keçiborlu ilçesinde besicilik yaptığı anlattı. İhalede uygun fiyata tüfek alabildiğini dile getiren Vural, "Hoşuma giden silahlar var. Avcılıkla uğraşım yok. Hayvancılık yapıyoruz, kendimi korumak için alıyorum" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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