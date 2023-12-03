İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde içki satışı yapan tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına sahte bandroller yapıştırarak kaçak alkollü içki satma hazırlığı yapan şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 1 milyon 800 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi.

Kaçak alkollü içki operasyonunda 1 milyon 800 bin lira değerinde sahte içki ele geçirildi

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, Yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek, içki satışı yapan tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına, kaçak ürettiği alkollü içkilere ünlü markaların sahte bandrollerini yapıştırarak satma hazırlığı yapan şüpheli operasyonla yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira kaçak alkole el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üreten şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda; H.A. isimli bir kişinin, ürettiği alkolleri İstanbul genelinde tekel bayileri ve eğlence mekanlarına satma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde; şüphelinin kaçak alkolleri Maltepe'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

MARKALARIN BANDROLÜNÜ KULLANMIŞ

Depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; içki markalarının sahte bandrolleri kullanılarak hazırlanmış, 3 bin 500 litre sahte içki, 3 bin sahte bandrol ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan, sahte içkiye el konulurken, yakalanan H.A. isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.