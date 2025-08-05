Kaçak Alkol İmalatçılarına Operasyon: 121 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde kaçak/sahte alkol imalatçılarına düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından kaçak/sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları paylaştı. Buna göre; İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmaları ile 121 şüpheli yakalandı.

Haber: ANKARA,