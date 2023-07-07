Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takibinin ardından 4 Temmuz'da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik Kayseri, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsine çarptırıldı, 15'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.