Kaçak akaryakıt operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana'da yaşayan 19 kişinin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi. 24 adrese düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı. Akaryakıt üretim tesislerinde yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.