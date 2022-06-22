Kabo Verde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik acil durum ilan etti

DAKAR (AA) Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Kabo Verde, Rusya- Ukrayna savaşının Afrika kıtasında yarattığı etkiler nedeniyle ekonomik ve toplumsal acil durum ilan etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet, önce kuraklık, Kovid-19 salgını ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle "ekonomik ve sosyal acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Ulisses Correia e Silva de düzenlediği basın toplantısında, ülkede alım gücünün giderek düştüğünü, halkın yüzde 9'unun gıda güvensizliği yaşadığı, bu rakamın Kovid-19 salgınının en sarsıcı döneminde bile yüzde 2 olduğunu vurguladı.

Silva, mart ayından bu yana artan gıda ve petrol fiyatlarını sabitlemek ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için toplam maliyeti 80 milyon avroyu geçen çeşitli önemler aldıklarını söyledi.

Halkı tasarruf yapmaya davet eden Silva, Kabo Verde'nin dostlarıyla yürüttükleri diplomasi trafiği sayesinde bu durumu aşmak için daha çok kaynak bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hükümet verilerine göre, geçen yıl mayısta yüzde 1,9 olan enflasyon haziran itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Kovid-19 salgını öncesi gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 25'i turizme bağlı olan Kabo Verde, salgın nedeniyle turizm gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetti.

Yaklaşık 550 bin nüfusa sahip bu küçük ada ülkesinde, 2017'den bu yana devam eden kuraklık nedeniyle, ülke içi üretim, nüfusun yüzde 1'inin bile gıda ihtiyacını karşılayamayacak hale geldi.

Eski Portekiz sömürgesi olan ve "Yeşil Burun Adaları" olarak da bilinen ülke, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.