Kablo tünelinde denetim yapan robotik 'köpeğin' çeşitli görüntüleri
Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde 8 metre derinliğindeki kablo tünelinin denetimini robotik bir 'köpek' yapıyor. Denetim, bunaltıcı yaz sıcaklarında dengeli elektrik tedariğinin devamlılığını sağlıyor.
ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024
Kablo tünelinde denetim yapan robotik "köpeğin" çeşitli görüntüleri
Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde 8 metre derinliğindeki kablo tünelinin denetimini robotik bir "köpek" yapıyor. Denetim, bunaltıcı yaz sıcaklarında dengeli elektrik tedariğinin devamlılığını sağlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changzhou'dan bildiriyor. (XHTV)