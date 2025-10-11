Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Denizli merkezli üç ilde, haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli ile Muğla'da 5 milyon lira değerindeki 15 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler olay yerine yakın yerlerdeki 300 güvenlik kamera kaydını inceledi. Bu kapsamda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Denizli, Aydın ve Muğla'daki 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda 293 kilogram bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların yakalanmamak için hırsızlık gerçekleştirecekleri yerlerde gündüzleri çobanlık yaptıkları gece ise kabloları çalıp kurdukları çadırın içinde ayırdıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9'u jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.