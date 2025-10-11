Haberler

Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 9 Tutuklama

Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli, Aydın ve Muğla'da jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucunda kablo hırsızlığına karışan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin gündüzleri çobanlık yaparak dikkat çekmemeye çalıştıkları belirlendi.

DENİZLİ merkezli Aydın ve Muğla'da kablo hırsızlığına yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 bin 750 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle kimlikleri saptanan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları bölgelerde dikkat çekmemek için gündüzleri çobanlık yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bölgelerinde bulunan Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 ayrı telefon, internet ve elektrik kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı. Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık zanlılarını yakalamak için araştırma başlattı. 15 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda olay yeri ve çevrelerinden elde edilen 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik kaydını inceleyen JASAT, 10 şüphelinin Aydın, Denizli ve Muğla'da da dikkat çekmemek için gündüzleri çobanlık yaparken geceleri ise kablo hırsızlığı yaptıklarını tespit etti. JASAT, 'Kaçar' ailesinden olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte önceki gün operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli, Aydın ve Muğla illerinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi. Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın 9 şüphelisi ise jandarma komandolar ve geniş güvenlik önlemleri altında dün Çameli Adliyesi'ne sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
PKK elebaşı Öcalan, bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete bir çağrısı var

Öcalan bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete çağrısı var
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.