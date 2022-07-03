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Kablo hırsızlarına suçüstü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Kablo hırsızlarına suçüstü; o anlar kamerada

GAZİANTEP'te, kablo hırsızlığı yaparken devriye dolaşan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, kablo hırsızlığı yaparken devriye dolaşan polis ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araca çalıntı kablo ve malzeme yükleyen şüphelileri gördü. Polis ekipleri, kendilerini farkederek kaçmaya çalışan şüphelileri havaya ateş ederek ve aracın önünü keserek durdurdu. Ekipler araçta bulunanlardan 2 şüpheliyi dışarı çıkarırken, bir diğeri kaçtı. Şüphelilerin çalıntı eşyaları araca yüklemesi, kaçmaya çalışmaları ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler E.A. ve E.K.  emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Olay yerinden kaçan ve kimliği saptanan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep Güncel Haberler

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