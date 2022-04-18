Afyonkarahisar'da kablo çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakil kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen 1 keser, 1 bıçak, 1 çekiç 1 levye ve katlanır merdiven yakalandı.

Araçtaki İ.E. ve E.Y. gözaltına alındı. E.Y'nin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.