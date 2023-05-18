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Kablo çalan üç şüpheli şahıs yakalandı

Kablo çalan üç şüpheli şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen üç şüpheli, yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Eskişehir'de haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen üç şüpheli, yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinde haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren üç şüphelinin kimliği tespit edildi. Daha sonra ekipler tarafından gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan üç şüpheli "Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seyitgazi Eskişehir Güncel Haberler

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