Kabine üyelerinden Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında fidan sahiplenerek, NSosyal hesaplarından vatandaşlara seferberliğe destek olmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda ülke genelinde 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde başlattığı "Yeşil Vatan Seferberliği" ile nice fidan ve umudun yeşermesini temenni etti.

Memişoğlu, 11 Kasım'ın öncekilerden çok daha büyük bir coşkuyla kutlanmasını, sayısız fidanın toprakla buluşmasını ve geleceğe miras olmasını dileyerek, "Kıymetli vatandaşlarımızı 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da toprakla bir araya getirmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Daha güzel bir gelecek için Yeşil Vatan Seferberliği'ni destekleyelim. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşlarımızı fidan dikim noktalarına davet ediyoruz. Fidan sahiplenmek için gelecegenefes.gov.tr." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte filizleniyor, umudu çoğaltıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Yeşil Vatan Seferberliği'nde biz de varız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında milletimizle buluşuyor, yeşil ve güçlü Türkiye'mizi inşa ediyoruz. Siz de gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenebilir, toprağa imzanızı atabilirsiniz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, yeni eğitim öğretim yılını "Her Çocuk Bir Fidan" diyerek, ilk dersi "Yeşil Vatan" temasıyla başlattıklarını belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Şimdi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte toprağa dokunuyor, dikeceğimiz fidanlarla nesiller boyu sürecek çevre bilincini okul sıralarından hayatın kendisine taşıyoruz. Yeşil Vatan Seferberliği'nde biz de varız. Siz de fidanınızı 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden sahiplenebilir, 11 Kasım'da fidan dikim alanlarında toprakla buluşturabilirsiniz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, Yeşil Vatan Seferberliği'nde yer aldıklarını ve fidan sahiplendiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 11 Kasım'da fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz. Sen de Yeşil Vatan için bir adım at, gelecegenefes.gov.tr'den fidanını sahiplen, geleceğe nefes ol." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
