Kabine üyelerinden Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde Niyet Beyanı'nın imzalanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki paylaşımında, Türkiye'nin mazlumun umudu, insanlığın vicdanı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Filistin halkının yanında duran adaletin ve vicdanın imzasıdır." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise görüşmelerde, Türkiye'nin adalet, insani değerler ve barış ekseninde sürdürdüğü kararlı duruşu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki devletli çözümün Filistin'de kalıcı barışın yegane yolu olduğunu ifade etmesinin, küresel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, kardeşlerinin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması için sorumluluk üstlenmeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sesi, dünya lideri olduğunu belirtti.

Batılı birçok devletin gözünü kapadığı bu dönemde Filistinlilerin acısını, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerde hissettiklerini aktaran Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı tek yumruk oldu. Gazze'de kalıcı barışın tesisi için imzalanan Niyet Beyanı'nın Filistin halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Filistin halkının her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kararlı duruşunun bir sonucu"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Gazze'deki acıların, göz yaşlarının dinmesi için atılan bu adım, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin kararlı duruşunun bir sonucudur. Türkiye her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bugün Şarm El-Şeyh'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gazze'deki katliamın durdurulmasına yönelik önemli bir Niyet Beyanı imzalandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış ve adalet adına attığı adımlarla bir kez daha dünya sahnesinde örnek bir liderlik sergilerken, ABD ve diğer katılımcıların da bu çabaları takdirle karşıladığını vurgulayan Ersoy, "Gazze'de kalıcı barışa doğru atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, barış dolu bir gelecek için sesimizi her platformda duyurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her daim zulmün karşısında"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün Türkiye'nin merhametle büyüyen bir kudretin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın sustuğu yerde, Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Tarihin doğru tarafında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu kararlılıkla dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, mazlumun gözyaşında ve insanlığın vicdanında yerini almıştır. Zulmün karşısında, adaletin yanında duran güçlü bir duruş. Küresel barış, vicdan ve adalet için yükselen bir ses."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Her daim zulmün karşısında, mazlumun yanında, barışın yolunda. Vicdanın teminatı küresel lider Erdoğan." paylaşımında bulundu.