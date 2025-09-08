Kabine üyelerinden İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanede tedavisi devam eden yaralı polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezine yönelik silahlı saldırı sonucu şehit düşen 1. sınıf emniyet müdürümüz polis başmüfettişi Muhsin Aydemir'e ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"İzmir Balçova'da, Salih İşgören Karakolu'na düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürümüz polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mesajında, "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda şehit olan polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.