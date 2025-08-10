Kabine üyelerinden, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, bunun, tarihi dönüm noktası ve siyasi başarı olmasının yanı sıra demokrasi mücadelesi açısından güçlü bir simge olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her alanda ileri taşındığını, demokratikleşme adımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ve somut kazanımlara dönüştüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, teröre karşı verilen kararlı mücadeleyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıldı. Şehitlerimizin emaneti, milletimizin birlik ve bütünlüğü sarsılmaz iradeyle korundu. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca adaletin, hakkın ve hakikatin yanında durdu. Mazlumun sesi, mağdurun umudu, sessizlerin gür sedası oldu. Nerede bir haksızlık varsa ona karşı durdu, nerede bir mazlum varsa elini uzattı. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek insanlığın vicdanı oldu, küresel adaletsizliklere meydan okudu. Ülkemizin son çeyrek asrına mührünü vuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hep birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Güçlü liderlik, kararlı duruş, millete adanmış bir ömür... Nice sağlıklı yıllara Sayın Cumhurbaşkanımız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "11 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halkın oyuyla seçilmesi, Cumhuriyetimizin demokrasi ufkunu genişleten, millet iradesini güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin desteğiyle çıktığı bu yolculukta yine milletimizle omuz omuza Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Milletin lideri, mazlumların sesi. 11 yıl önce bugün, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından birini yaşadık. Aziz milletimizin iradesi sandığa yansıdı ve halk tarafından ilk kez cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle hedeflerine her zaman olduğundan daha kararlı devamlı etmektedir." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Türkiye, vesayetin zincirlerini kırdı, devletin en yüksek makamına milletin sözünü taşıdı. Bu tarihi gün Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralayan bir milat oldu. Milletimizin duası ve desteğiyle yolunuz aydınlık, hizmetleriniz daim olsun Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

"Türkiye, sistem kurucu devlet vizyonunu hayata geçirmiştir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "10 Ağustos 2014, millet, iradesiyle tarih yazdı. Cumhur, kendi cumhurbaşkanını seçti. Milletin Adamı'yla başlayan bu yürüyüş, büyük ve güçlü Türkiye idealinin miladı oldu. Birlikte çıktık bu yola, birlikte yazıyoruz Türkiye Yüzyılı'nı." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de halkın, ilk kez devletin en yüksek makamına doğrudan müdahil olduğunu ve iradesinin stratejik üstünlüğünü tescil ettiğini belirtti.

Tekin, Türkiye'nin on yıllar boyunca milletin iradesini gölgeleyen darbelerle ve vesayet odaklarıyla örülen prangaları kırdığını, sivil siyasetin önündeki engelleri aştığını ifade ederek, böylece vesayet zincirlerinin tarihe karıştığını, doğrudan millet iradesinin tecellisiyle yeni bir dönemin kapılarının ardına kadar açıldığını vurguladı.

Bakan Tekin, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Millet, kendi istikametini bizzat tayin etmiş, 'Milletin Adamı' ifadesi fiilen ve resmen devletin zirvesine taşınmıştır. Bugün Türkiye, bölgesel bir öncü olmanın ötesine geçerek, sistem kurucu bir devlet vizyonunu hayata geçirmiştir. Bu vizyonun arkasındaki irade, bizatihi milletin kendisidir. Milletimizin kendi gök kubbesi altında yükselen Sayın Cumhurbaşkanımız, Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemi başlatmış ve içinde bulunduğumuz asrı 'Türkiye Yüzyılı' olarak tayin etmiştir. 10 Ağustos asra bedel bir gün olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Su çatlağını, millet liderini bulmuştur. Ömrünüz bereketli, yolunuz aydınlık, hizmetleriniz daim olsun."

"Türkiye, kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünü sürdürecek"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bugüne kadar süregelen 11 yılda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada yankı uyandıran ciddi atılımlara imza atıldığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi asırlık hedeflere kavuşturma hedefiyle aşkla çalışan, milli iradeyi güçlendiren, her türlü vesayete karşı duran ve en önemlisi de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla aziz milletimizin her bir ferdini kucaklayan bir lidere şahitlik ettik. Şüphesiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da milli hedeflerimiz ve hayallerimiz etrafında birleşerek yükselişimizi sürdürecek, güveni ve istikrarı yaşatacak, küresel arenada söz sahibi olmaya devam edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 10 Ağustos 2014'te milletin, siyasi tarihinde ilk kez doğrudan kendi oyuyla Cumhurbaşkanını seçerek demokrasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını anımsattı.

O gün, millet iradesinin yalnızca sandığa değil, devletin en yüksek makamına doğrudan mühür vurduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Darbelerle, vesayet odaklarıyla örülen zincirler kırıldı, sivil siyasetin önü ardına kadar açıldı. Bugün Türkiye, yalnızca bölgesinde söz sahibi bir ülke değil, oyun kuran, sistem inşa eden bir devlet vizyonunu hayata geçiriyor. Bu vizyonun temelinde, her daim istikametini kendi belirleyen Türk milletinin sarsılmaz iradesi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle ülkemize yeni ufuklar kazandırdı. 10 Ağustos, milletin kendi geleceğini kendi elleriyle yazdığı gün olarak hafızalara işlendi. 23 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemize tarihi kazanımlar kazandıran, büyük kalkınma hamlelerine imza atan liderimizin öncülüğünde Türkiye, kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünü sürdürecek."

"O gün, milli iradenin gücü tüm dünyaya gösterildi"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 10 Ağustos'un, siyaset tarihinde yeni bir dönemin kapısının araladığını, bu büyük adımın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sayısız eser, hizmet ve reformun başlangıcı olduğunu aktardı.

Bu süreçte demokrasinin güçlendiğini, milli iradenin tahkim edildiğini, Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarımdan enerjiye, savunmadan ulaşıma, sağlıktan eğitime kadar hayata geçirilen dev projeler, milletimizin refahını artırırken ülkemizi bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör haline getirdi. Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde nice başarılara, nice destansı projelere imza atarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 10 Ağustos'ta milletin, demokrasi tarihin altın sayfalarına nakşedilen büyük bir irade beyanında bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 yıldır milletin sarsılmaz güveninin, kararlı iradesinin ve kutlu yürüyüşünün timsali olduğunun altını çizen Bolat, "Bugün, Yüce Allah'ın inayetiyle geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerine milletçe omuz omuza yürümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 10 Ağustos 2014'ün milletin iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği günlerden biri olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "O gün yalnızca bir seçim kazanılmadı, demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı, milli iradenin gücü tüm dünyaya gösterildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan büyük Türkiye yürüyüşü, bugün de kararlılıkla sürüyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, milletimizin desteği ve liderimizin vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.