Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz."

"İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle yüzde 40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık."

İhlas Haber Ajansı / Güncel