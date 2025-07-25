Kabil'de Su Krizi: 6 Milyon İnsan Tehlikede

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Afganistan'ın başkenti Kabil, yer altı su seviyelerindeki alarm verici düşüş nedeniyle büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler raporu, 6 milyondan fazla insanın bu durumdan olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor.

KABİL, 25 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de 300 metre derinlikteki bir kuyuya bağlı ortak bir çeşmenin etrafında toplanıp su almak için bekleyen çocuklar, 22 Temmuz 2025.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın yayımladığı son rapora göre, Afganistan'ın başkenti Kabil eşi benzeri görülmemiş bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Raporda, yer altı su seviyelerindeki alarm verici düşüş nedeniyle kentte yaşayan 6 milyondan fazla insanın büyük risk altında olduğu belirtildi.

Raporda, su seviyelerindeki bu dramatik düşüşün durdurulabilmesi için yerel çabaların tek başına yeterli olmayacağı uyarısında da bulunuldu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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