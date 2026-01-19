Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

Güncelleme:
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı düşünülüyor. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500

