Kabil'de Otobüs Kazası: 25 Ölü, 27 Yaralı

Afganistan'ın Kabil kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

KABİL, 27 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 25 yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazanın, çarşamba günü sabah saatlerinde Kandahar'ın güneyi ile Kabil'i birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Argandi bölgesinde dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Kani, polis ve acil servis ekiplerinin kazaya hızla müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdığını sözlerine ekledi.

Afganistan'da geçtiğimiz hafta trafik kazalarında trajik şekilde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. En fazla can kaybının yaşandığı kaza, bu haftanın başında ülkenin batısındaki Herat vilayetinde meydana gelmiş, bir yolcu otobüsünün bir kamyonla çarpışarak alev alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
