Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı yoğun katılımla kılındı

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerindeki Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerindeki Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayram namazını Kabe'de kılmak için Müslümanların erken saatlerden itibaren Mescid-i Haram'a akın etmeye başladığı belirtildi.

Kabe'de yoğun katılımla Ramazan Bayramı namazının coşku ve maneviyat dolu bir atmosferde kılındığı aktarılan açıklamada, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de aynı şekilde bayram namazına ilginin yoğun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Haremeyn İşleri Başkanlığı görevlileri tarafından Kabe'de bayram namazı eda eden Müslümanlara zemzem suyu ve tatlı ikramının yapıldığı kaydedildi.

Bayram namazını Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Hami kıldırdı. Namazın ardından bayram hutbesini okuyan Bin Hami, bayramın sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, kardeşlik ve İslam birliğinin önemine vurgu yaptı.

Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kıldıran Şeyh Abdulbari bin Avad es-Subeyti de hutbesinde, bayramlarda kardeşlik duygularını canlandırma fırsatının yakalandığına dikkati çekti.