Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma - Haberler

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Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

SOSYAL medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan ve özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen şüpheli hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatıldı.

SOSYAL medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan ve özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen şüpheli hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı. Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Güncel Haberler

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